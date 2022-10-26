معسكر مغلق لمنتخب الناشئين بالجزائر استعدادا لتصفيات كأس الأمم

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب الناشئين "مواليد 2006" في معسكر مغلق مبكر بالأراضي الجزائرية، استعدادًا لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره الليبي يوم 8 نوفمبر، قبل مواجهة المنتخب التونسي يوم 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المغربي يوم 14 نوفمبر.

وكلف مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الدكتور إيهاب الكومي عضو المجلس برئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2006 في رحلة الجزائر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تغادر البعثة الأحد المقبل الي الجزائر للإستعداد لخوض التصفيات حيث سيواجه نظيره الليبي يوم 8 نوفمبر ثم تونس 11 وأخيراً المغرب 14 نوفمبر المقبل.

ويواصل منتخب الناشئين معسكره المغلق حاليا بالقاهرة بقيادة محمد وهبة المدير الفني .