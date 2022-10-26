شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الأول للأهلي في الإمارات قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات على ملعب العين، استعدادًا للقاء السوبر المصري أمام الزمالك بعد غد الجمعة على استاد هزاع بن زايد.

وعقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين، قبل أن يخوضوا فقرات التدريب البدنية تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات خططية ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية.

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري في التاسعة صباح غد الخميس بتوقيت القاهرة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وهو نفس الملعب الذي يستضيف اللقاء، وذلك للاتفاق على كافة التفاصيل والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمباراة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار أبو ظبي الدولي ثم انتقلت إلى مدينة العين، وكان في استقبالها وفد من السفارة المصرية في الإمارات، برئاسة نهى قناوي القنصل المصري بالسفارة.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة التي تقام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته ٣٠ دقيقة على شوطين، وفي حال استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.