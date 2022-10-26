شكرا لقرائتكم خبر عن البارنوصي : انبهار ببطولة مصر الدولية للطاولة .. وأم الدنيا رائدة في كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نور الدين البارنوصي نائب رئيس الاتحاد المغربي لكرة تنس الطاولة عن سعادته وانبهاره بأجواء بطولة مصر الدولية التى تقام باستاد القاهرة، مشيرا إلى فخره بالتنظيم الرائع .

وأضاف البارنوصي خلال تصريحات صحفية أن مصر دائما تنظم بطولات افريقية وعربية ودولية بشكل رائع يبهر الجميع ويمتلكون الخبرات والكفاءات القوية لخروج الحدث بالشكل الذي يليق بأم الدنيا .

وأكمل : دائما مصر والمغرب بلد واحد وتعاون ودائم في كافة الانشطة لانهم شعب عربي واحد.

وأوضح : مصر تمتلك افضل لاعبي العالم ودائما في الصفوف الاولي بالبطولات العالمية كما انها رائدة تنس الطاولة عربيا وافريقيا.

وأشار أن تنس الطاولة شهد تطور كبير تحت قيادة معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري وخالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي وتحسن المستويات وتتابع الابطال في مختلف الإعمار.

وعن سعي مصر لاستضافة اولمبياد ٢٠٣٦ قال ان مصر قادرة علي تنظيم أي بطولة رياضيا هي ام الدنيا وهو اسم علي مسمي لانهاء رائدة في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية.