مران الزمالك.. السماح بحضور الإعلاميين.. تدريبات بدنية قوية.. وتواجد أمير مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ألقى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية استعدادا للقاء الأهلي في السوبر المحلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد.

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها في التدريب استعدادا للقاء الأهلي المرتقب، قام فيريرا بتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز لقاء الجمعة.

وخاض لاعبو الفريق، تدريبات بدنية قوية، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية.

وشارك جميع لاعبي الفريق في الفقرة البدنية التي أقيمت تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق قبل بدء الفقرة الفنية.

ووافق الجهاز الفني بنادي الزمالك، على السماح بحضور الإعلاميين لمدة 15 دقيقة في بداية مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية استعدادا للقاء الأهلي في السوبر المحلي.

وأجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اتصالات ببعثة الفريق، للاطمئنان على جميع أفراد البعثة قبل مباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة باستاد هزاع بن زايد.

كما تواجد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية.

وحرص على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالتدريب واحتياجات الفريق، كما تواجد اللواء علاء مقلد عضو المجلس لمتابعة المران.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى الإمارات عصر الأمس استعدادا لخوض لقاء السوبر المحلي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.