فاركو يخطف فوزًا قاتلًا أمام حرس الحدود في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

خطف فريق فاركو فوزًا قاتلًا أمام حرس الحدود بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة فاركو وحرس الحدود على استاد الإسكندرية في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري للموسم الجديد "2022-2023".

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92 لصالح فاركو عن طريق أحمد شريف.

وبهذه النتيجة، يحصد فاركو فوزه الأول في الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما يتلقى حرس الحدود الهزيمة الثانية ليظل بدون رصيد من النقاط.

وتعادل فاركو في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1، بينما خسر حرس الحدود من فيوتشر بهدفين دون رد.

تفاصيل المباراة:

ودخل حرس الحدود المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد فوزي، إبراهيم القاضي، محمود بن والي، مؤمن عوض، أحمد شديد قناوي، فيليكس، مصطفى جمال، مدحت فقوسه، وجيه عبدالحكيم، مصطفى زيكو، محمود ابو جودة".

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي: "محمد سعيد شيكا، رامي صبري، أحمد مودي، عبدالله بكري، عزمي غوما، أحمد صغيري، أحمد البحراوي، محمود حمادة، حسن طارق، محمد زكريا شيكا، أحمد شريف".

بدأت المباراة سريعة من جانب فاركو بعد تسديدة مبكرة في الدقيقة الأولى ولكن تحولت الكرة إلى ركلة ركنية.

وكاد حرس الحدود أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 23 بعد ضربة ثابتة خطيرة من أحمد شديد قناوي ولكن أخرج عبدالله بكري الكرة إلى ركلة ركنية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين فاركو وحرس الحدود في الدوري الممتاز.

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء في الدقيقة 64 بعد وقوع عمر بسام مهاجم الحدود داخل منطقة الجزاء ولكن بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو تم احتسبها مخالفة خارج منطقة الجزاء.

واستمر التعادل السلبي مُسيطر على نتيجة المباراة حتى جاءت الدقيقة 92 والتي شهدت هدف قاتل لصالح فاركو عن طريق أحمد شريف.

وكاد أن يتعادل حرس الحدود في الدقيقة 94 لولا تألق حارس فاركو والذي حافظ على نظافة مرماه.

وانتهت المباراة بفوز قاتل ومثير لفاركو على حساب حرس الحدود بنتيجة 1-0 في ختام الجولة الثانية من الدوري المصري.