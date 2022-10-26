خاص.. 7 مشاهد من مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم علي ملعب العين، استعدادًا للقاء السوبر أمام الزمالك المحدد له بعد غد الجمعة على استاد هزاع بن زايد.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار أبوظبي الدولي مساء أمس الثلاثاء، وكان في استقبالها وفد من السفارة المصرية في الإمارات برئاسة نهى قناوي، القنصل المصري بالسفارة، وبعد ذلك غادرت البعثة إلى مدينة العين، حيث مقر الإقامة استعدادا لمباراة السوبر المصري.

وتلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة التي تقام في السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته ٣٠ دقيقة على شوطين، وإذا استمر التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وشهد مران الفريق الأحمر اليوم 7 مشاهد جاءت كالتالي:

1- محاضرتين عقدهما مارسيل كولر المدير الفني مع اللاعبين الأولي كانت بالفندق وشهدت عرض مقاطع فيديو من أربع مباريات أخيرة للزمالك، قام بشرح طريقة لعب المنافس، والمحاضرة الثانية قبل بدء المران وجائت صغيرة اشتملت علي ما سيتم تطبيق في المران.

2- تم تفسيم المران لأربع فقرات رئيسية الأولي كانت تدريبات خفيفة بدنية ثم جزء فني عبارة عن بعض الجمل والثالثة تدريبات وخطط هجومية لـ7 لاعبين وجزء أخر لكيفية التعامل الدفاعي مع لاعبي المنافس والفقرة الأخيرة كانت تقسيمة بين فريقين.

3- حضر المران العامري فاروق نائب رئيس النادي والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وعدلي القيعي رئيس مجلس إدارة شركة الكرة.

4 - حرص محمود الخطيب رئيس النادي، والمتواجد حاليا في الإمارات قبل السفر إلى فرنسا خلال الفترة القادمة لاستكمال رحلته العلاجية، على حضور المران الأول لفريق الأهلي الذي جرى مساء اليوم على ملعب العين، استعدادًا للقاء السوبر المحدد له بعد غد الجمعة على استاد هزاع بن زايد.

5- قام محمود الخطيب بمصافحة الجهاز الفني واللاعبين، وحثهم على بذل أقصى جهد وتقديم المستوى الذي يليق بقدراتهم، وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.

6- حرص سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن، صاحبة حقوق مباراة السوبر المصري، على زيارة مران الفريق بالنادي الأهلي والتقي بمحمود الخطيب والعامري فاروق في إطار التنسيق الكامل والعمل على نجاح مباراة السوبر بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية.

7- فرض الجهاز الفني سياجاً من السرية علي النصف الثاني من المران والذي اشتمل علي الجانب الخططي والفني وطريقة اللعب.