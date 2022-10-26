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الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حرص رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب على حضور المران الأول لفريق الأهلي الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء استعدادًا للسوبر المصري.

وقام محمود الخطيب بمصافحة الجهاز والفني واللاعبين، وحثهم على بذل أقصى جهد وتقديم المستوى الذي يليق بقدراتهم، وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.

وخاض فريق الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب العين، استعدادًا للقاء السوبر المصري أمام الزمالك المحدد له بعد غد الجمعة على استاد هزاع بن زايد.

ويتواجد محمود الخطيب حاليًا في الإمارات للاطمئنان على كريمته وأبنائها قبل السفر إلى فرنسا خلال الفترة القادمة لاستكمال رحلته العلاجية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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