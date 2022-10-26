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الامارات | العروبة يتعاقد مع المدرب سامي القفصي

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يتعاقد مع المدرب سامي القفصي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العروبة في بيان صحافي عن تعاقده مع المدرب الأسباني الجنسية، التونسي الأصل، سامي القفصي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى وذلك خلفا للمدرب السابق الصربي بوريس بونياك. وسبق للمدرب الجديد تدريب اندية حمام الانف ومستقبل سليمان والرياضي البنزرتي في الدوري التونسي.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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