الامارات | العروبة يتعاقد مع المدرب سامي القفصي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العروبة في بيان صحافي عن تعاقده مع المدرب الأسباني الجنسية، التونسي الأصل، سامي القفصي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى وذلك خلفا للمدرب السابق الصربي بوريس بونياك. وسبق للمدرب الجديد تدريب اندية حمام الانف ومستقبل سليمان والرياضي البنزرتي في الدوري التونسي.