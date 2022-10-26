الامارات | خبر سار لمشجعي مونديال قطر 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قطر اليوم أنّها ستلغي شرط حيازة الراغبين في السفر إليها نتيجة سلبية لفحص كوفيد اعتباراً من الأول من نوفمبر، أي قبل 20 يوماً من موعد انطلاق مونديال كرة القدم في الإمارة. وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان إنّه اعتباراً من الثلاثاء المقبل سيتمّ "إلغاء تقديم أو إبراز نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) او اختبار المستضدات السريع سلبية لجميع الزوار قبل السفر إلى قطر".

ويعتبر هذا خبرا سارا لشريحة واسعة من الجماهير التي ترغب بالسفر لمتابعة مباريات المونديال، وخاصة وأن شرط فحص "كوفيد" كان يمكن أن يحول دون سفر أعداد كبيرة من المشجعين. ومونديال 2022 الذي تستضيفه قطر من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر سيكون أول حدث رياضي عالمي ضخم تتابعه حضورياً جماهير غفيرة منذ تفشّت جائحة كوفيد-19 في 2020. ويتوقّع أن يتقاطر على الإمارة الخليجية أكثر من مليون مشجّع لحضور المباريات.

وفي بيانها أوضحت وزارة الصحّة أنّها ستلغي كذلك اعتباراً من الثلاثاء المقبل شرط "إجراء فحص المستضدات السريع أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) للمواطنين والمقيمين بعد الوصول لدولة قطر". وحالياً يتعيّن على المواطنين والأجانب على حد سواء الخضوع لأحد هذين الفحصين خلال الساعات الـ24 التي تلي وصولهم إلى قطر. واعتباراً من الأول من نوفمبر لن يتمكّن أي سائح أجنبي من دخول قطر إذا لم تكن بحوزته بطاقة "هيّا".

أما تطبيق "احتراز" لتقفّي آثار المخالطين للمصابين بكوفيد والذي يتعيّن حالياً على جميع سكّان قطر تنزيله على هواتفهم للتمكن من دخول أي مكان عام مغلق مثل قطارات المترو أو المراكز التجارية، فلن يعود إلزامياً اعتباراً من الثلاثاء المقبل سوى في المراكز الصحية حصراً. وقالت الوزارة إنّ هذه التحديثات تقرّرت خصوصاً "في ظلّ استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم وفي دولة قطر".