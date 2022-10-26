شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سارى يقود المنصورة للفوز على فريقه السابق الأوليمبى ويخطف صدارة بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد أحمد سارى، المنصورة لتحقيق فوزا مهما على فريقه السابق الأوليمبى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأوليمبى، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعة بحرى بالقسم الثالث، وحقق سبورتنج الفوز على البلدية.

وسجل أحمد شيكا لاعب المنصورة هدف المباراة الوحيد في شباك الأوليمبى، ليرتفع رصيد المنصورة لـ7 نقاط في صدارة ترتيب مجموعة بحرى، فيما بقى الأوليمبى عند 6 نقاط في المركز الثانى، واقتنص سبورتنج فوزا مهما على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف ليصل إلى 5 نقاط ويتقدم للمركز السابع في جدول الترتيب، فيما بقى البلدية عند النقطة الرابعة في المركز الثامن.

وفاز فريق المجد على هلال الضبعة بهدف نظيف، وفاز أبو قير للأسمدة على بروكسى بهدفين نظيفين، بينما حقق كفر الشيخ أول فوز له في القسم الثانى هذا الموسم بهدف على المصرى بالسلوم الذى لم يحقق أي نقاط حتى الآن.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحرى كالتالى..

المنصورة 1 / 0 الأوليمبى

سبورتنج 2 /1 بلدية المحلة

أبو قير للأسمدة 2 / 0 بروكسى

المجد 1 / 0 هلال الضبعة

كفر الشيخ 1 /0 المصرى بالسلوم

طنطا 0 / 0 جمهورية شبين

دكرنس 0 / 0 نبروه

بايونيرز 0 / 0 الحمام