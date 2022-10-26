شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فاركو وحرس الحدود في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مباراة فاركو مع حرس الحدود، المقامة حاليا بينهما على استاد الإسكندرية، في إطار ختام الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

دخل حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من:

محمد السيد، مؤمن عوض، محمود رمضان، ابراهيم محمود، أحمد قناوى، مصطفى جمال، أحمد فتحى حمزة، مدحت فقوسة، مصطفى زيكو، وجيه عبد الحكيم، محمود محمد.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

محمد سعيد شيكا، رامى صبرى، أحمد مودى، عبدالله بكرى، عزمى غوما، أحمد صغيرى، أحمد البحراوى، محمود حمادة، حسن طارق، أحمد شريف، محمد سعيد

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تعادل فريق فاركو مع البنك الأهلى بهدف لمثله فى الجولة الأولى، فيما سقط حرس الحدود أمام فيوتشر بهدفين نظيفين.