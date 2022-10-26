شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم منوف ودياً بثلاثية دون رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش بقيادة علاء عبد العال فوزاً ودياً على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة

سجل ثلاثية الطلائع لقمان محمد وحسن مجدى وكريم حلاوة.

وحقق فريق الطلائع فوزاً بهدفين مقابل هدف على إنبى ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من مهند لاشين ومحمد بسام وعمرو السيسى ومصطفى الزنارى وعلى الفيل ومحمد شعبان كما انتهت إعارة ميدو جابر ورجب عمران لاعبى سيراميكا، وكازاجى ومحمد جابر لاعبى المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندري وكريم الطيب لاعب بيراميدز