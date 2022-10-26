شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية والتحكيم يقضي بصحة انتخابات اتحاد التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدائرة الاستئنافيه بمركز التسوية والتحكيم المصري حكمها بصحة انتخابات الاتحاد المصري للتايكوندو التي عقدت يوم 11 ديسمبر 2021 وإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 3 يوليو 2022 في الدعوى رقم 2 لسنة 6 ق لعام 2022.

وكان رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أقام دعوى الاستئناف رقم 33 لسنة 5 ق 2022 وأقامت اللجنة الأولمبية المصرية دعوى الإستئناف رقم 34 لسنة 5 ق 2022 طعنا على الحكم الصادر بتاريخ بتاريخ 3 يوليو 2022 في الدعوى رقم 2 لسنة 6 ق لعام 2022 والذي قضى ببطلان انتخابات اتحاد التايكوندو.

وصدر الحكم في الاستئناف المقدم من اتحاد التايكوندو واللجنة الأولمبية المصرية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في أول درجة وصحة انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو وصحة الانتخابات التي أجريت وأسفرت عن رئاسة المستشار محمد مصطفى للاتحاد المصري للتايكوندو وإلزام المستأنف ضده بأتعاب المحاماة والمصاريف القضائية للدعوى.

هذا وقد اشتملت مذكرتى الطعن من الإتحاد المصرى للتايكوندو واللجنة الاوليمبية المصرية فى الاستئنافين المشار اليهما أمام دائرة التحكيم الاستئنافية بمركز التسوية وفض المنازعات الرياضية على دفوع قانونية أرست مبدأين قانونيين جديدين امام هيئة التحكيم بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الأول بشأن العلم اليقينى بقرار اللجنة الاوليمبية المصرية بتصنيف الهيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد والثانى أن اللجنة التنسيقية تصدر توصيات مكتوبة وليست قرارات ملزمة وترفعها الى رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية صاحب الاختصاص دون ان تكون ملزمة له