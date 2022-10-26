شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام إيجابية مطمئنة لليفربول قبل مواجهة أياكس اليوم فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي ليفربول تحدي صعبًا حينما يواجه أياكس الهولندي، فى الجولة الخامسة، من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، حيث تأتي صعوبة المواجهة من كون المباراة خارج الديار، إضافة إلى أن هذه المباراة تعد الأمل الأخير للفريق الهولندي من أجل الصعود إلى الدور القادم، أو الخروج والتوجه إلى الدوري الأوروبي.

ويمتلك ليفربول إحصائية مميزة للغاية قبل مواجهة أياكس، حيث سبق أن تواجه الفريقين فى 8 مباريات سابقة، تمكن خلالها "الريدز" من حسم الفوز فى 4 مواجهات، فى حين تعرض الفريق لهزيمة وحيدة، وحسم التعادل ال 3 مواجهات المتبقية بينهما، مما يعطي دلالات كبيرة على تفوق الفريق الإنجليزي الكبير، ويمنح الجماهير الثقة والتفائل قبل مواجهة الليلة.



ترتيب المجموعة الأولى قبل مواجهة أياكس

ويحتل نادي نابولي الإيطالي صدارة المجموعة برصيد 12 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة من خلال الفوز فى 4 مباريات، فى حين تواجد فريق ليفربول فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بعد ثلاث إنتصارات وهزيمة وحيدة،كما يتواجد فريق أياكس فى المركز الثالث برصيد 3نقاط فقط، ويتزيل رينجرز المجموعة دون رصيد من النقاط.



تعرف على موعد مباراة ليفربول وأياكس

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على فريق أياكس اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.