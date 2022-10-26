شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات الكبار تُحفّز لاعبى الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي الكبار على عقد أكثر من جلسة على مدار اليومين الماضيين مع زملائهم بالفريق لتحفيزهم على التتويج بكأس السوبر وتخطى عقبة فريق الزمالك في اللقاء المقرر له السابعة مساء الجمعة المقبلة في الامارات.

وطالب اللاعبون الكبار، بقيادة محمد الشناوي وعمرو السولية وعلى معلول ، باقى اللاعبين بضرورة الاجتهاد في التدريبات وبذل أقصى ما لديهم من أجل مُصالحة الجماهير وتقديم أفضل عرض ونتيجة قوية أمام الزمالك من أجل الفوز.

وأكد اللاعبون الكبار لزملائهم ضرورة مصالحة الجمهور الأهلاوي بعد خسارة أكثر من لقب في الموسم الماضى، وطالب محمد الشناوي لاعبي الفريق بإستغلال دعم الجمهور المتواجد في الملعب للتتويج باللقب خاصة أن الجميع في منظومة الأهلي مصلحته واحدة وهي الفوز والتتويج بالبطولات .

وأوضح الشناوي لزملائه بالفريق أن خسارة البطولات في الموسم الماضى لابد أن تكون درساً لهم وعليهم أن يخرجوا من النفق المظلم بالفوز على الزمالك، وأن تعود الروح فى الملعب حتى ينجح الفريق فى التتويج بالسوبر الجمعة القادمة.

يذكر أن هذه المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

ويتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.