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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 26-10-2022، هي خدمة يقدمها ”الخليج 365” لقرائه ومتابعيه، وتتضمن أهم الأحداث الرياضية والأخبار التي شهدتها الساحة.

منتخب الشاطئية يتأهل لنهائى أمم أفريقيا وكأس العالم عقب الفوز على المغرب

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى الفوز على نظيرة المغرب بنتيجة 5/4 و التأهيل الى المباراة النهائية من عمر بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة في موزمبيق بمدينة ڤيلانكولوس للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة .

غدًا.. الاجتماع الفنى لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك على لقب كأس السوبر المصري، في التاسعة بتوقيت القاهرة صباح غدٍ الخميس.

الأهلى يتدرب على ركلات الترجيح فى الإمارات بفرمان كولر قبل السوبر

قرر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة كولر على تخصيص جانب من مران المارد الأحمر في الامارات للتدريب على ركلات الترجيح تحسباً للجوء لها في مباراة الزمالك على لقب كأس السوبر المصرى.

فيريرا يدرس تأمين وسط الزمالك بروقا وعاشور فى مباراة السوبر

يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، العودة للاعتماد علي ثنائية محمد أشرف روقا وإمام عاشور في وسط الملعب خلال مواجهة الأهلي بمباراة السوبر التي ستقام يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

هنا جودة تتأهل لربع نهائى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

حققت البطلة المصرية هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة الفوز على بطلة كازاخستان أنجلينا رومانوفيسكا في دور ثمن النهائي لمنافسات تحت ١٩ عاما ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.

جاريدو يهدد المقصرين فى الإسماعيلى بالاستبعاد من التشكيل الأساسى

هدد الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى أى لاعب لا يلتزم بتنفيذ التعليمات الفنية فى التدريبات والمباريات بالاستبعاد من التشكيلة الأساسية.

وفاة والد عبدالله السعيد نجم نادى بيراميدز

أعلن شريف إكرامى حارس مرمى فريق بيراميدز وفاة والد زميلة عبدالله السعيد صباح اليوم و ذلك عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر و تقديم واجب العزاء له .