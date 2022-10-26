شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه عبد الحكيم ومصطفى زيكو يقودان حرس الحدود أمام فاركو في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد أيوب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود، عن تشكيل فريقه الرسمى لمواجهة نادى فاركو فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، في المباراة التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

محمد السيد، مؤمن عوض، محمود رمضان، ابراهيم محمود، أحمد قناوى، مصطفى جمال، أحمد فتحى حمزة، مدحت فقوسة، مصطفى زيكو، وجيه عبد الحكيم، محمود محمد.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

محمد سعيد شيكا، رامى صبرى، أحمد مودى، عبدالله بكرى، عزمى غوما، أحمد صغيرى، أحمد البحراوى، محمود حمادة، حسن طارق، أحمد شريف، محمد سعيد

وعقد أحمد أيوب المدير الفنى لفريق حرس الحدود، جلسة مع لاعبيه طالبهم فيها بنسيان مباراة فيوتشر والتركيز على حصد نقاط مباراة فاركو، وحرص أيوب على تخفيف الضغوط عن اللاعبين قبل مواجهة فاركو، ببث روح الثقة فيهم وثقته التامة فى قدرتهم على ردة الفعل وإثبات أن الحرس صعد ليبقى بين الكبار وهو الهدف الأول للفريق هذا الموسم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تعادل فريق فاركو مع البنك الأهلى بهدف لمثله فى الجولة الأولى، فيما سقط حرس الحدود أمام فيوتشر بهدفين نظيفين.