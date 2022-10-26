شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شريف يقود هجوم فاركو أمام حرس الحدود في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو نونو ألميدا، تشكيل الفريق لمواجهة نادي حرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو كالتالي:

محمد سعيد شيكا، رامي صبري، أحمد مودي، عبدالله بكري، عزمي غوما، أحمد صغيري، أحمد البحراوي، محمود حمادة، حسن طارق، أحمد شريف، محمد سعيد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ونادي حرس الحدود في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد الإسكندرية الدولي.

وتعادل فريق فاركو مع البنك الأهلى بهدف لمثله فى الجولة الأولى، فيما سقط حرس الحدود أمام فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويسعى البرتغالى نونو الميدا المدير الفنى لفاركو، لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة البنك الأهلى الماضية، ويطمح أن يتعلم اللاعبون من تلك الأخطاء وتفاديها خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى أعلى مستوى فنى وزيادة الانسجام بين اللاعبين، كما درس فريق حرس الحدود الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بحثاً عن النقاط الثلاث، كما حذر لاعبيه من انتفاضة فريق حرس الحدود.