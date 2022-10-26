شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة سلبية اليوم بعد تأجيل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، منح لاعبيه راحة سلبية من المران الجماعي اليوم الأربعاء من أجل إلتقاط الأنفاس بعد تأجيل مبارياته بالدوري العام.

ويستأنف الدراويش تدريباته الجماعية غدًا الخميس على ملعبه بالإسماعيلية استعدادًا للارتباطات المقبلة.

وكان ” جاريدو ” قد عقد جلسة مطولة مع لاعبيه فى المران الذى أقيم أمس وطالبهم بضرورة التراجع عن النتائج السلبية ومصالحة الجماهير.

والجدير بالذكر أن الفريق تعرض للهزيمة من الأهلي وغزل المحلة فى أول جولتين من عمر المسابقة المحلية.