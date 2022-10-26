شكرا لقرائتكم خبر عن خمس بطلات من مصر فى نصف نهائى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت خمس بطلات من مصر من التأهل لنصف نهائي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والمقامة في صالة ستاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

ويشهد اليوم منافسات تحت 11 و15 و19 سنة للناشئات حتى المباراة النهائية حيث نجحت ندى البدوي ودليلة محجوب في التأهل لنصف نهائي تحت 11 سنة.

ومن المنتظر أن تواجه ندى البدوي كريشا باتل بطلة الهند، فيما ستواجه دليلة محجوب أنكوليكا تشاكرابورتي في نصف النهائي

وعلى صعيد منافسات تحت 15 سنة، فتأهلت البطلة المصرية حبيبة الباسومي لنصف النهائي وذلك بعد فوزها الصعب على بطلة الهند بريشا جويل، لتواجه بطلة الهند نانديني ساها في الفترة المسائية.

أما في منافسات تحت 19 سنة، فتأهلت هنا جودة لنصف النهائي عقب الفوز على سارة الحاكم بثلاثة أشواط مقابل هدفين، فيما فازت رؤى الناغي على مريم حسين.

ومن المنتظر أن تواجه هنا جودة بطلة الهند ريتشا ميرشندانى في نصف النهائي، على أن تواجه رؤى الناغي بطلة كازاخستان سارفينوز ميركاديروفا صاحبة ذهبية الأمس في منافسات تحت 17 عاما.

يذكر أن اليوم هو اليوم الختامي لمنافسات الناشئات وستقام كافة المباريات لفعاليات تحت 11 و 15 و 19 سنة للآنسات.

الجدير بالذكر أن منافسات الأولاد ستنطلق يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجاري على أن تُعلن القرعة يوم غد الخميس.