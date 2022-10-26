شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يتأهل لنهائى أمم أفريقيا وكأس العالم عقب الفوز على المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى الفوز على نظيرة المغرب بنتيجة 5/4 ليتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في موزمبيق بمدينة ڤيلانكولوس للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة و بهذة النتيجة أيضا تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية القادمة.

ويلتقي منتخب مصر مع الفائز من مباراة السنغال وموزمبيق التى تقام حاليا لمعرفة الطرف الآخر فى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية.

وتأهل منتخب مصر للشاطئية من دور المجموعات بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية، خلف السنغال، ومتفوقا على أوغندا ومدغشقر، بينما تأهل المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الأولى متفوقا على مالاوي وموزمبيق.

وحسم منتخب الشاطئية التأهل بعد الفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 6 -2 في مباراته الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الجزاء بنتيجة 4/3 في الجولة الأولى، وخسر من السنغال فى الجولة الثانية 6/4، قبل أن يعود ويهزم أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة.

وتضم قائمة اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى صاصا وإسلام احمد وعبد الرحمن حسن الشافعي وهيثم عاطف ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات وإسماعيل بهجت والحسيني طه وحسام باولو.