شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة العالم للسامبو 2023 بمشاركة أكثر من 100 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن حصول مصر على حق استضافة بطولة العالم للسامبو في نسخة عام 2023 بعد منافسة شرسة من جانب الدول لاستضافة ذلك الحدث الدولي الهام الذي يقام لأول مرة على أرض مصر.

وتابع صبيح، أن بطولة العالم للسامبو تقام في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر من العام المقبل بمشاركة أكثر من 100 دولة وأكثر من 1500 لاعب ولاعبة على مستوى العالم الأمر الذي يأتي ضمن توجهات الدولة باستضافة المزيد من الأحداث والفعاليات الرياضية، نظرا لما تمتلكه مصر من منشآت رياضية متطورة قادرة على استضافة كافة البطولات العربية والقارية والدولية.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، الشكر إلى مسئولي الاتحاد الدولي للسامبو على ثقتهم الكبيرة في إسناد مصر استضافة بطولة العالم في نسخة عام 2023.

وكشف محمد صبيح أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي الاتحاد الدولي للسامبو من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة ببطولة العالم من مكان إقامتة ذلك الحدث العالمي وغيرها من التفاصيل اللوجستية المرتبطة بالوفود القادمة إلى مصر.

والسامبو يعد أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتترأس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيى، ونجح المنتخب الوطني للسامبو في تحقيق نجاحات كبيرة خلال البطولات الإفريقية التي شاركت فيها مؤخرا وحصدت المراكز الأولى وسط إشادة دولية بمدى التطور الذي ظهر عليه اللاعبين المصريين خلال تلك المنافسات التي ضمت أقوى الدول في مجال رياضة السامبو.

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