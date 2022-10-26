شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى والزمالك لموقعة السوبر المحلى بالإمارات ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربى مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الزمالك والأهلي في الامارات والمقرر لها مساء الجمعة المقبل ، ونستعرض في السطور التالية استعدادات المارد الأحمر والفارس الأبيض لهذه المباراة المرتقبة..





س: ما هو موعد مباراة السوبر المصري؟ج: تقام مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.





س: ما هو ملعب مباراة السوبر المصري؟ج: يستضيف ملعب هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات مباراة كأس السوبر المصري.





س: كيف يستعد الاهلى لمواجهة الزمالك بالسوبر ؟ج: يخوض الأهلي اليوم مرانه الأول في الإمارات؛ استعدادًا لمباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل ، ومن المقرر أن ينطلق مران الأهلي في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب العين الذي يبعد حوالي ١٥دقيقة عن فندق الإقامة على أن يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير غداً ويتدرب على ركلات الترجيح استعداداً للسوبر.





س: كيف يستعد الزمالك لمواجهة الاهلى بالسوبر ؟ج: فضل الزمالك السفر مبكرًا للإمارات ووصل مساء أمس هناك وخاض مرانه الاول، ثم سيخوض تدريبين يومى الأربعاء والخميس، وفرض فيريرا حالة من التركيز على اللاعبين قبل خوض اللقاء، الذى سيحدد بطل السوبر المحلى.

فرض جهاز الزمالك سياج من السرية على معسكر الفريق قبل هذه المباراة الهامة التي يسعى فيها الجهاز الفني لمواصلة العروض الطيبة وحصد اللقب تلو الأخر من أجل العودة للدورى بمعنويات مختلفة .





س: ماهى غيابات الاهلى في السوبر ؟ج: يغيب محمود عبدالمنعم كهربا عن الاهلى في السوبر بسبب الإيقاف ،ويغيب أيضًا الثنائي محمد محمود وزياد طارق، عن المباراة، لأسباب فنية، حيث يخوض الثنائي تدريبات منفردة بقرار من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

ويستمر غياب عمار حمدي، الذي يخضع للتأهيل بعد تماثله للشفاء من الإصابة في الرباط الصليبي التي تعرض لها في الموسم الماضي.

كما يغيب لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج، الذي يُعاني من آلام في العضلة الخلفية.





س: ماهى غيابات الزمالك في السوبر ؟ج: يفقد الزمالك في مباراة السوبر خدمات محمود حمدي «الونش»، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

كما يفقد الفريق الأبيض خدمات السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني.





س: هل يلحق لاعبى المنتخب الاوليمبى في القطبين بموقعة السوبر ؟ج: تأكد لحاق لاعبي الأهلي والزمالك المتواجدين مع المنتخب الأوليمبي بمباراة السوبر على رأسهم حسام عبدالمجيد وأحمد نبيل «كوكا»، وذلك بعدما وافق البرازيلي روجيرو ميكالي، على انضمام اللاعبين لفرقهم على أن ينتظموا في معسكر المنتخب عقب انتهاء المباراة.





س: لماذا يقام السوبر بين الزمالك والأهلى؟ج: يشارك الزمالك فى السوبر المصري بصفته بطل الدوري نسخة 2021-22، بينما يشارك الأهلي بصفته وصيف آخر نسخة مكتملة من بطولة كأس مصر.

س: متى يتوجه الأهلي والزمالك للإمارات لخوض السوبر؟

ج: حدد مسئولو ناديى الأهلى والزمالك، اليوم الثلاثاء موعدًا للسفر إلى الإمارات، استعدادًا للقاء السوبر.





س: من هو طاقم تحكيم مباراة السوبر؟ج: استقر مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على تعيين طاقم حكام أجنبى لمباراة الأهلى والزمالك في السوبر المصرى ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أسماء طاقم الحكام.





س: ما هو عدد الجماهير المنتظر تواجدها في السوبر؟ج: يتسع ملعب هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات لحضور 25 ألف متفرج وهو العدد المنتظر تواجده في السوبر المصري بالتساوي بين الفريقين.