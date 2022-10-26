شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يرفض العقوبات ويحذر لاعبى إنبى من صحوة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد كشرى المدير الفني لفريق إنبى فرض أي عقوبات على لاعبى الفريق البترولى بعد الخسارة أمس أمام طلائع الجيش في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بهدفين مقابل هدف، رغم أن الفريق البترولى كان البادئ بالتسجيل.

وشدد كشرى على لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة المقبلة من أجل تجميع أكبر عدد من النقاط محذرهم من صحوة النادى المصرى تحت قيادة مديرهم الفني إيهاب جلال قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت 29 أكتوبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى العام.

وتلفى إنبى أول هزيمة أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

افتتح التسجيل فريق إنبى عن طريق لاعبه رفيق كابو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل خالد قمر لطلائع الجيش في الدقيقة 14 ، ثم أحرز ذات اللاعب هدف فوز فريقه في الدقيقة 68 من عمر المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدورى.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيد إلى 4 نقاط في الدورى المصرى في المركز السادس بتريب جدول الدورى العام بينما تجمد رصيد الفريق البترولى عند نقطة واحدة في المركز الثانى عشر وحصدها من التعادل مع بيراميدز.