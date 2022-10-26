منتخب مصر للكرة الشاطئية يتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على منتخب المغرب بنتيجة 5-4، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في موزمبيق.

وبذلك يتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية للمرة الأولى في تاريخه وسوف يلتقي مع الفائز من السنغال حامل اللقب ومنتخب موزمبيق.

ويُعد أقصى إنجاز لمنتخب مصر للكرة الشاطئية في تاريخه هو الحصول على البرونزية وتحقق ذلك في 4 مناسبات أعوام ( 2006 و2011 و2016 و2018).

وكان المنتخب المصري احتل المركز الثاني في مجموعته خلف منتخب السنغال ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الإمم الإفريقية للكرة الشاطئية.

جدير بالذكر أن كأس العالم للكرة الشاطئية والتي من المقرر أن تقام العام المقبل لم يتحدد هوية البلد التي ستنظم البطولة.