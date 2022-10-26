مدافع الأهلي السابق لمصراوي: قمة السوبر متوازنة.. وخبرة فيريرا ترجح كفته أمام كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد سمير كمونة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن قمة السوبر متوازنة بين الفريقين، مشيرًا إلى أن خبرات فيريرا مع الزمالك تتفوق على مارسيل كولر.

ويحتضن استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية قمة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي لموسم "2020-2021" والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقال كمونة في تصريحات خاصة لمصراوي: "أرى أن القمة متوازنة ولا يوجد فريق يتفوق على الآخر، وفي الحقيقة الفريقين يقدمان مستوى فني وبدني رائع منذ بداية الموسم ومن الصعب أن تتوقع من سيفوز بالسوبر ولكني أتمنى أن يتوج الأهلي باللقب".

وأضاف: "كل فريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، كما أن البدائل على نفس المستوى، وبالتالي أتوقع أن تكون قمة الجمعة مختلفة وقوية ومثيرة عن المباريات الماضية".

وأكمل: "غياب أليو ديانج سيكون مؤثر بالتأكيد لأنه لاعب مُتطور والأهلي يعتمد عليه في وسط الملعب ودائما ما يصنع الفارق في المباريات الكبيرة".

وتحدث كمونة عن مواجهة فيريرا مدرب الزمالك مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائلًا: "أرى أنه ليس هناك فارق كبير بين الإدارة الفنية في الفريقين، فهي مواجهة متوازنة أيضا بين كولر وفيريرا".

وواصل: "كولر يقدم كرة قدم جميلة ومعه فريق مميز وهو مدرب كبير ولكن فيريرا قد تميل الكفة إليه بسبب خبراته الطويلة في مصر فهو على دراية كبيرة بعدما أدار العديد من مباريات القمة من قبل وهذا على عكس المدرب السويسري".

وأشار: "كولر مدرب جيد جدًا وأفضل من موسيماني ولا يوجد فوارق كبيرة بينه وبين فيريرا سوى مسألة الخبرة في الكرة المصرية والتي ترجح كفة المدرب البرتغالي".

وأوضح: "المدرب يجب أن يعمل على 3 مراحل في لقاءات القمة بضرورة التركيز طوال المباراة وقراءة المنافس سواء قبل المباراة وأثناءها بجانب التأكيد على استغلال الفرص وهكذا يتم التحضير لمثل هذه المباريات".

وكشف سمير كمونة عن حاجة الأهلي إلى مهاجم إفريقي سوبر في أقرب وقت، قائلًا: "الثلاثي المحلي (شادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف) جيدين جدًا ولكن الأهلي يحتاج إلى مهاجم إفريقي دولي سوبر ليكون بجانبهم، والفريق الذي ينافس على أكثر من بطولة يجب أن يضم 4 مهاجمين وكان لابد من العمل على هذا الأمر في الانتقالات الماضية".