"واجه 4".. ماذا قدم فيريرا في صدامه الأول مع مدربي الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي

يلتقي الزمالك مع منافسه الأهلي، الجمعة المقبل، في مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، المباراة بهدف تحقيق أول سوبر له مع الزمالك والثالث له في تاريخه، بعدما توج مع بوروتو بالسوبر البرتغالي، وكرر نفس الانجاز مع السد بالفوز بالسوبر الأوروبي.

ففي موسم (2015-2016) قرر المدرب البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا الرحيل من الزمالك في خطوة مفاجئة والانتقال لتدريب السد القطري.

فيريرا قاد الزمالك في موسمه الأول إلى تحقيق لقبي الدوري والكأس ورغم ذلك فشل في التتويج بالسوبر المصري بعد الخسارة من الأهلي (3-2) بجانب الخروج من دور نصف النهائي بالكونفدرالية بعد الخسارة من النجم الساحلي التونسي (5-4) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وعاد فيريرا إلى الزمالك في مارس 2021، ليقود الفريق لتحقيق لقب الدوري موسم 2021-2022 وللمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي، وأعقبها الفوز بكأس مصر لموسم 2020-2021.

وعن مواجهات فيريرا الأولى أمام مدربي الأهلي خلال تواجدهم كمدرب للزمالك سواء في الفترة الأولى أو الثانية.

خاض فيريرا 5 ديربيات أمام الأهلي كمدرب للزمالك، فاز في مباراتين وخسر أيضا مواجهتين وخيم التعادل على نتيجة لقاء وحيد.

البداية كانت في موسم 214- 2015 حين خسر من الأهلي بنتيجة 2-0، أعقبها فوز في نهائي كأس مصر في نفس العام على الأهلي بنفس النتيجة.

وفي المباراة الثالثة، عاد الأهلي ليفوز على الزمالك تحت قيادة فيريرا في السوبر المصري بنتيجة 3-2.

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة المواجهة الرابعة بين الأهلي والزمالك تحت قيادة فيريرا بنتيجة 2-2، وفي اخر مواجهى لفيريرا أمام الأهلي في 21 يوليو من العام الماضي ، فاز الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر.

مواجهات فيريرا أمام الأهلي كان أمام كل من ( فتحي مبروك "مواجهتين" - عبدالعزيز عبدالشافي- سامي قمصان- ريكاردو سواريش).

وجاءت نتائج مدرب الأهلي على النحو التالي:

فتحي مبروك

التاريخ (يوم 21 يوليو 2015 ) - المسابقة (الدوري المصري ) - النتيجة فوز الأهلي بنتيجة هدفين دون رد.

فتحي مبروك

التاريخ ( 21 سبتمبر 2015) - المسابقة (كأس مصر) - النتيجة فوز الزمالك بنتيجة هدفين دون رد.

عبدالعزيز عبدالشافي

التاريخ (15 أكتوبر 2015) - المسابقة (السوبر المصري) - النتيجة خسارة الزمالك بنتيجة 2-3.

سامي قمصان

التاريخ (19 يونيو 2022) - المسابقة (الدوري المصري) - النتيجة التعادل بنتيجة 2-2.

ريكاردو سواريش

التاريخ (21 يوليو 2022) - المسابقة (كأس مصر) - النتيجة فوز الزمالك بنتيجة 2-1.

وبالنظر لنتائج فيريرا في أول مواجهاته أمام مدربي الأهلي خلال تواجده كمدرب للزمالك، فسنجد أنه خسر مباراتين وفاز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.