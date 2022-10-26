أمام الأهلي.. فيريرا يبحث عن لقب سوبر القارات الثلاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: علي البهجي

يلتقي الزمالك مع منافسه الأهلي، الجمعة المقبل، في مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، المباراة بهدف تحقيق أول سوبر له مع الزمالك والثالث له في تاريخه، بعدما توج مع بورتو بالسوبر البرتغالي، وكرر نفس الانجاز مع السد بالفوز بالسوبر القطري.

وكان فيريرا قريبا من تحقيق الثلاثية التاريخية مع الزمالك في عام 2015، فبعد حسم الدوري وكأس مصر خسر مواجهة السوبر أمام الأهلي.

وبعد أيام سيعيد فيريرا نفس السيناريو مجددا في نفس الملعب، فقبل 7 أعوام حصد فيريرا لقبي الدوري والكأس مع الزمالك لكنه خسر السوبر أمام الأهلي بملعب هزاع في الإمارات، فهذا الموسم توج فيريرا بالدوري المصري بالإضافة لكأس مصر لموسم 2021.

ونرصد في هذا التقرير مسيرة المدرب فيريرا مع مباريات السوبر سواء مع بورتو البرتغالي أو السد القطري، والزمالك.

مع بورتو

خسر فيريرا لقب السوبر البرتغالي حين كان مدربا لفريق بورتو في موسم 2007 أمام سبورتينج لشبونة بهدف دون رد، وفي العام التالي عاد وخسر أمام نفس الفريق بنتيجة 2-0.

وفي موسم 2008-2009، حقق فيريرا لقب السوبر البرتغالي بعد الفوز على باسوج دي فيريرا.

مع السد

قاد فيريرا فريق السد القطري خلال الفترة من 28 نوفمبر 2015 وحتى 30 يوليو 2019، حقق خلالها كأس أمير قطر نسخة 2016-2017، وفي نفس العام توج بالسوبر، كما فاز مع الفريق بدوري نجوم قطر في موسم 2018-2019، وفي نفس العام فاز بأفضل مدرب في قطر.

مع الزمالك

في موسم (2015-2016) قرر المدرب البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا الرحيل من الزمالك في خطوة مفاجئة والانتقال لتدريب السد القطري.

فيريرا قاد الزمالك في موسمه الأول إلى تحقيق لقبي الدوري والكأس ورغم ذلك فشل في التتويج بالسوبر المصري بعد الخسارة من الأهلي (3-2) بجانب الخروج من دور نصف النهائي بالكونفدرالية بعد الخسارة من النجم الساحلي التونسي (5-4) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وعاد فيريرا إلى الزمالك في مارس 2021، ليقود الفريق لتحقيق لقب الدوري موسم 2021-2022 وللمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي، وأعقبها الفوز بكأس مصر لموسم 2020-2021.

وعلى مستوى الكؤوس فقد فاز فيريرا بكأس مصر موسم 2015، بالإضافة للفوز بمباراة الكأس لموسم 2021.

مع الزمالك ، تعد مواجهة الجمعة المقبلة هي الثانية لفيريرا على مستوى مواجهات السوبر المصري فقد سبقها مواجهة في عام 2015 وخسرها أمام الأهلي بنتيجة 3-2.