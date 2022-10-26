كيف سينتهي الصراع بين ليفاندوفسكي وهالاند؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم خلال الفترة القادمة لصراع جديد، بين هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وبعد أن استحوذ ميسي وكريستيانو على صراع الحذاء الذهبي الأوروبي لسنوات طويلة، انتقل الصراع الآن إلى هالاند وليفاندوفسكي.

انتقل هالاند إلى مانشستر سيتي قادمًا من بورسيا دورتموند الألماني في صفقة كلفت حوالي 60 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وخلال نفس فترة الانتقالات انتقل ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ إلى برشلونة في صفقة كلفت خزينة الفريق الكتالوني 45 مليون يورو.

ومع انتقال هالاند لمانشستر سيتي، وبدأ المهاجم النرويجي في سلسلة الأهداف التي لا يتوقع أحد كم سيصبح عددها بنهاية الموسم الحالي.

وشارك هالاند مع مانشستر سيتي حتى الآن في 16 مباراة، سجل خلالهم 22 هدف، وصنع 3، خلال 1264 دقيقة لعب.

كما أن هالاند هو هداف الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وهو هاري كين مهاجم توتنهام والذي سجل 10 هدف.

بينما شارك ليفاندوفسكي مع برشلونة في 15 لقاء، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 4، خلال 1217 دقيقة لعب.

ويتصدر ليفاندوفسكي أيضًا ترتيب هدافي الدوري الإسباني الليجا برصيد 12 ويأتي من بعده بورخا ايجليسياس لاعب ريال بيتيس برصيد 7 أهداف.

ومازال مشوار الدوري الإسباني والإنجليزي طويل، والجميع ينتظر في النهاية من سيحصل على لقب الحذاء الذهبي الأوروبي.