لاعب ليفربول: هكذا ساعدني محمد صلاح على التأقلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف داروين نونيز، مهاجم ليفربول، عن الدور الذي لعبه محمد صلاح نجم "الريدز" لمساعدته على التأقلم مع الفريق.

نونيز صاحب الـ23 عاما انضم إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من بنفيكا مقابل 80 مليون يورو، وعانى من بداية متذبذبة مع "الريدز".

وقال نونيز في تصريحات نقلها موقع "Sportbible" البريطاني: "صلاح لاعب ممتاز وشخص ممتاز أيضا، عندما وصلت إلى ليفربول في فترة التحضيرات قبل الموسم كنت أتحدث معه وكان فابينيو يقوم بالترجمة".

وكان نونيز أوضح في وقت سابق أن لغته الإنجليزية ليست جيدة، وهو ما يؤثر على التواصل مع زملائه.

وتابع: "في المباريات الأولى كنت متوترا للغاية ولم تكن الأمور تسير في طريقي، ثم اتصل بي محمد للتحدث معي وساعدني على التأقلم".

وأضاف: "صلاح أخبرني أنني يجب أن أكون هادئا، وقال لي إنه مر بتلك اللحظة أيضا عندما وصل للفريق في عام 2017 ولم يكن يعرف اللغة الإنجليزية".

وأتم: "أخبرني أيضا أنني سوف أتعلم وسأنجح في تقديم أداء مشابها لما قدمته في بنفيكا، وأن إمكانياتي مهمة للفريق".

جدير بالذكر أن نونيز شارك في 12 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا واحدا.