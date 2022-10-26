شكرا لقرائتكم خبر عن إنتقادات قوية لنجم ريال مدريد بعد الخسارة أمام لايبزيج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت الصحافة الإسبانية أن الجماهير المدريدية غاضبة بشدة بسبب المستوي المتدني الذي ظهر به النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، حيث يري عدد كبير من الجماهير أن اللاعب ما زال لا يصلح للدفع به فى تشكيلة الفريق الأساسية، خاصة أنه ما زال يفتقد الخبرات التى تؤهله إلى ذلك.

وأوضحت التقارير أن كارلو أنشيلوتي لم يكن يحمل خيارات كثيرة على دكة البدلاء، خاصة فى غياب فالفيردي وبنزيما، أحد أفضل لاعبي الفريق، مما أجبره على إدخال بعض العناصر الجديدة على تشكيل الفريق، والتي كلفته خسارة مباراة لايبزيج، وتهديد صدارة الفريق حال الإخفاق فى الجولة القادمة.



موقف ريال مدريد فى المجموعة السادسة

وعلى الرغم من الخسارة أمام لايبزيج فى مباراة الأمس. إلا أن الفريق المدريدي قد ضمن التأهل للدور القادم، بعد نجح فريق سيلتك فى فرض التعادل على فريق شاختار، ليخرج الفريق الأوكراني من سباق المنافسة ويتواجه للدوري الأوروبي بشكل رسمي، لتبقي الجولة الأخيرة الحاسمة فى ترتيب المجموعة فقط بين الريال صاحب الصدارة ب 10، ولايبزيج الثاني برصيد 9 نقاط.



تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي ريال مدريد فريق جيرونا يوم الأحد القادم، فى الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 5:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 6:15 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.