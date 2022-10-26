شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح توماس مولر فى مواصلة هويته المفضلة بالتسجيل فى برشلونة؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتسلط الأضواء على المواجهة المنتظرة بين برشلونة والبايرن اليوم، على ملعب الكامب نو، فى الجولة الخامسة، من منافسات دوري أبطال أوروبا، ولكن يبقي الأمر العالق بقوة فى الأذهان توماس مولر، وهويته المفضلة فى تسجيل الأهداف فى برشلونة، ليتوقع الكثيرين أن اللاعب سيتمكن من مواصلة ذلك الأمر فى مواجهة الليلة.

وسبق لتوماس مولر أن نجح فى هز شباك فريق برشلونة فى 8 مناسبات، كأكثر لاعبي الفريق تسجيلًا للأهداف فى دوري الأبطال، بالإضافة إلى تمكنه من صناعة هدفين آخرين، ليصل حجم مساهمات اللاعب إلى 10 أهداف فى مرمي الفريق الكتالوني، الشئ الذي ليس من السهل أن يحققه الكثيرين.



جماهير برشلونة غاضبة بسبب مولر

وعامت موجة من الغضب الشديد فى الشارع الكتالوني، بعد الفيديو الذي ظهر فيه اللاعب ضاحكًا، والذي أشار إلى ليفاندوسكي خلاله، قائلًا: ليفا نحن قادمون، فى إشارة واضحة ألى أن الفريق البافاري سيتمكن من تحقيق الفوز على برشلونة فى معقله، الأمر الذي تراه الجماهير الكتالونية بأنه مستفز، لا سيما أن هذا الموقف ليس الأول للاعب قبل مواجهة البلوجرانا.



موعد مباراة برشلونة والبايرن القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي برشلونة فريق بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من فعاليات المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.