الامارات | عجمان يٌكرم مشجعا بعد فرحته الجنونية بهدف الفوز على الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم لاعبو نادي عجمان وجهازهم الفني والاداري، اليوم الأربعاء، مُشجع الفريق أحمد البلوشي، تقديراً لوقفته القوية خلف الفريق ولما أظهره من فرحة جنونية بهدف الفوز على الجزيرة، في الجولة الماضية من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وحرص اللاعبون على التقاط الصور التذكارية مع البلوشي، والذي أعرب عن سعادته بهذا التكريم.

وحقق عجمان مفاجأة كبرى بالفوز على مستضيفه الجزيرة بهدف دون رد، وهي أول مباراة يحقق فيها «البرتقالي» الفوز على «فخر أبوظبي» على ملعب الأحير ووسط جمهوره.