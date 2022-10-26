موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. والقنوات الناقلة والمعلقين.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، غريمه التقليدي، الزمالك، في السابعة، مساء الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد، بالإمارات، في بطولة السوبر المصري ٢٠٢٢.

ويخوض الزمالك المباراة بعد تتويجه بثنائية الدوري والكأس لموسم 2020-2021، فيما حقق الأهلي المركز الثاني في البطولتين.

ويفتقد الفريقان عددا من النجوم في هذه المباراة بسبب الإصابات وأسباب أخرى مثل محمود حمدي الونش قائد دفاع الزمالك، كما يفتقد الاهلي جهود أليو ديانج للإصابة، بجانب محمود عبدالمنعم كهربا رغم قيده في القائمة المحلية لعدم إنهاء مشكلة الغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الزمالك فى مباراة السوبر المحلى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

أكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع

حمدى فتحى وعمرو السولية وسافيو فى وسط الملعب

أحمد عبدالقادر وحسين الشحات وشادى حسين فى الهجوم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلى فى السوبر المصرى

محمد عواد فى حراسة المرمى

محمد عبدالغنى وحسام عبدالمجيد وحمزه المثلوثى فى الدفاع

أحمد فتوح ومحمد أشرف روقا وزكريا الوردى وإمام عاشور فى وسط الملعب

عمر جابر وأحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيرى فى الهجوم

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري

تذاع مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس ١، وأبو ظبي الرياضية.

ويعلق على اللقاء مدحت شلبي، وأيمن الكاشف.