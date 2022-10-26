الموت يفجع عبدالله السعيد نجم بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - أفجع الموت، عبدالله السعيد، صانع ألعاب بي اميدز، بوفالة والده، اليوم الأربعاء.

وكتب زميله شريف إكرامي: عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: " البقاء لله في وفاة والد أخي و صديقي عبد الله السعيد تقبله الله بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته و رزق اهله الصبر و الاجر و الثبات..البقاء لله يا صاحبي ربنا يصبرك و يثبتك ".

وسيتم تشيع الجنازة خلال ساعات من مسجد المطافي في الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يقام العزاء في دار المناسبات التابعة للمسجد، وذلك قبل أيام قليلة من مباراة بيراميدز في الكونفدرالية .