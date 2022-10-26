شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: السوبر بطولة مهمة لنا ودافع لاستعادة ثقة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سامي قمصان مدرب الأهلي عن استعدادات فريقه لمباراة السوبر المصري ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، مؤكدا أنها مباراة مهمة بالنسبة لنال وبالنسبة لجمهورنا خاصة بعد الموسم الماضي والاخفاقات التي حدثت فيه.

قال في تصريحات للصفحة الرسمية للأهلي: "استعدينا بشكل جيد لمباراة السوبر والفترة التي حصل فيها اللاعبين على راحة لها آثارها الإيجابية الكبيرة واستعدينا في بداية الموسم بمباراتي افريقيا ومباراتي الدوري".

تابع: "السوبر بطولة مهمة لنا وبداية لمصالحة جماهير الأهلي ومقدرين غضبهم لانها أمور لا تحدث كثيرا ان يخرج الفريق بدون دوري أو إفريقيا ونعدهم بموسم نحارب فيه على كل البطولات، وأتمنى أن تكون البداية من مباراة السوبر وكل اللاعبين جاهزين ما عدا اليو ديانج و رامي ربيعة وكل اللاعبين على قلب رجل واحد ولدينا حماس واستعداد لاداء مباراة كبيرة وبطولة لبداية نجاحات جديدة".

أكمل: "بعد مباراة اسوان تدربنا تدريب واحد وحصلنا على راحة يوم السفر بسبب طول رحلة السفر وكان مهما الحصول على راحة ونستعد اليوم للمباراة وكل اللاعبين لديهم طموح في اللعب واثبات نفسهم وتحقيق بطولة مهمة للأهلي خاصة أنها في بداية الموسم".

أشار: "الاستعداد الفني والبدني على أعلى مستوى وكولر تحدث مع اللاعبين وكل فرد يقوم بدوره، ونقوم بعقد جلسات خاصة مع اللاعبين فيما يخص المور الفنية أو من أجل رفع الحالة النفسية للاعبين والدوافع وأتمنى الاستجابة لهذه التعليمات وتقدير حجم المباراة بالنسبة لنا ولجمهورنا وننتظر توفيق المولى".

أردف: "لاعبي الأهلي متعودون على البطولات بدون عصبية ولكن طموح لاعبينا أن نسعد جماهيرنا وهو دافع كبير لنا ولهم، من خلال التنظيم والالتزام وهي بطولة من مباراة واحدة ولكن من المهم حسمها لتعطينا ثقة ولجمهورنا وتعيد ثقة اللاعبين لأن لدينا مجموعة من افضل اللاعبين ليس في مصر فقط ولكن في افريقيا ولديها خبرات ودعمنا صفوفنا بشكل جيد مع اللاعبين الصاعدين، وأتمنى نكون على قدر ثقة الجماهير ونقدم مباراة قوية تليق باسم الأهلي".

استطرد: "قبل أي مباراة طبيعي التحضير للمباراة ومشاهدة المنافس كيف يلعب وقدرات لاعبيه والجوانب الإيجابية والسلبية من أجل الحد من الجوانب الإيجابية، والتركيز يكون أعلى في مباريات القمة، ومهمة شخصية لاعبي الأهلي سواء كنت متقدم أو حال التأخر بهدف وهذه سيناريوهات يتحدث عنها الجهاز الفني، والمهم تقدير الجمهور لأنه يعطي ثقة للاعبين وهو ما يتفهمه اللاعبين، ونتمنى أن يكون لنا الأفضلية وتوفيق في هذا اليوم وتكون بطولة جديدة لنا وللأهلي".

استرسل: " سنلعب المباراة بنفس الروح والحماس ويعطي قوة للفريق واللاعبين ويحملهم المسئولية لو متقدم في النتيجة يشجع أكثر ولو متأخر يعطيه دوافع من أجل العودة وجمهور الأهلي له عامل مهم".

شدد: "وجودنا في دولة الامارات التي نشكرها على هذا الاستقبال والامكانيات وتسخير كل الإمكانيات لانجاح البطولة، وأعتقد الجمهور سيكون له عامل كبير، واستاد هزاع بن زايد من أفضل الاستادات في العالم وهو قريب من الجمهور واللاعبين تشعر بالجمهور ويعطيهم دوافع أكثر وأعتقد ستكون دافع ويكون فأل خير لنا ولجمهور الأهلي".

اختتم حديثه: "جمهور الأهلي يستحق الفرحة وما يحدث يدل على عظمة الأهلي الذي يتواجد في كل مكان وهناك تحدي من كل الجاليات في مختلف الدول، وتوجد هنا جالية كبيرة تدعمنا وكانت في استقبالنا، ودائما جمهور الأهلي الأكبر عددا ويأتي من مختلف البلدان العربية وأتمنى تكون داعم كبير ونستطيع اسعادهم وجمهور الأهلي دائما ما يكون فخورا بفريق ونتمنى اسعادهم ونرسم البسمة على وجوههم".