شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على بديل أليو ديانج فى موقعة السوبر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على الدفع بأكرم توفيق لاعب فريقه في وسط الملعب بجانب حمدى فتحى في لقاء الزمالك المقرر له السابعة مساء الجمعة القادمة في الامارات بكأس السوبر المصرى.

ويرى كولر أن أكرم توفيق سيكون البديل الأمثل لتعويض غياب المالى أليو ديانج الذى يعانى من إجهاد في العضلة الخلفية تسبب في خروجه من حسابات الجهاز الفني في هذه المباراة.

ويميل كولر للدفع بكريم فؤاد في الجبهة اليمنى بديلا لأكرم توفيق على أن يظهر الأخير في منطقة وسط الملعب بجانب حمدى فتحى للإستفادة من قدراتهم الفنية والبدنية المتميزة في إيقاف أسلحة الزمالك الهجومية.

يذكر أن هذه المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

ويتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.