شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور ينفى تمرده على الاتحاد السكندرى ويكشف سبب غيابه عن المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندرى حقيقة تمرده على سيد البلد مؤكداً أن هذا الأنباء لا أساس لها من الصحة مشيراً إلى أنه ملتزم بحضور التدريبات الجماعية وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش.

قال الغندور خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن سبب غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى في الجولة الأولى أمام أسوان شعوره بنزلة برد بينما أكد أن غيابه عن الجولة الثانية أمام الداخلية يعود إلى شعوره ببعض التعب والإرهاق لذلك فضل الجهاز الفني إراحته.

فى سياق مختلف فاز الاتحاد السكندرى على "دلفى" الذى يلعب في دورى الدرجة الرابعة بهدف نظيف سجله محمد الصباحى، في إطار استعدادات زعيم الثغر لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وخاض الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للاتحاد السكندرى مباراة "دلفى" بالبدلاء لتجهيزهم للفترة المقبلة وتوصيل رسالة لهم بعدم وجود فرق بين الأساسي والبديل، وأن الجميع سيحصل على فرصته شرط بذل مجهود مضاعف في التدريبات.

ومنح الصربى زوران اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس على أن يعود سيد البلد للتدريبات الجماعية غدا الخميس ليستكمل استعداداته لمباراة طلائع الجيش بالجولة الثالثة، حيث يأمل "الخواجة" في حصد الثلاث نقاط واستكمال مسيرة الانتصارات التي بدأت بأسوان ثم الداخلية.