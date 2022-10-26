شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب سيدات اليد تطير إلى أسبانيا غدا للمشاركة فى دورة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر فجر غدا الخميس بعثة منتخب مصر للسيدات لكرة اليد إلى اسبانيا، لخوض دورة دولية ودية ينظمها الاتحاد الاسبانى لكرة اليد فى الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجارى بمشاركة منتخبان أسبانيا ومصر وتونس وسويسرا.

ويأتى ذلك فى اطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصرى لخوض منافسات بطولة كأس الاممع الأفريقية القادمة فى نسختها ال25 للسيدات لكرة اليد و التى تستضيفها السنغال فى الفترة من 9 الى 19 نوفمبر 2022.

وجاء برنامج مباريات الدورة الدولية الودية فى أسبانيا كالتالى:-

يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 :

الساعة 18 : منتخب مصر / منتخب سويسرا

الساعة 20 : منتخب اسبانيا / منتخب تونس

يوم السبت 29 أكتوبر 2022 :

الساعة 15 : منتخب سويسرا / منتخب تونس

الساعة 17 : منتخب اسبانيا / منتخب مصر

يوم الأحد 30 أكتوبر 2022 :

الساعة 10 : منتخب تونس / منتخب مصر

الساعة 12 : منتخب اسبانيا / منتخب سويسرا

و بعد انتهاء الدورة الدولية الودية سوف يتوجه الفريق الوطنى المصرى من اسبانيا إلى التشيك و ذلك لخوض مبارتين ودياتين أمام منتخب التشيك فى الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر الشهر القادم.

تضم بعثة منتخبنا الوطني المصرى للسيدات كل من : رامي عبد اللطيف المدير فني - وليد ابو العطا مدرب عام - وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ايمان مرجان مدير اداري - دكتورة منة الله بدوي اخصائي علاج طبيعي - حازم حامد محلل اداء فنى.

و تضم قائمة اسماء اللاعبات : امينة عاطف - مي جمعة - يارا مختار - شيماء صبري.ك - شهد الشواربي - سهيلة خالد - فرح الشاذلي - ليلى هيثم - ملك طلعت - نهى ايمن - سارة يحيى - منة الله سيد - شهد حسام - امينة هشام - يارا هاني - مريم عمر - كنزي حاتم - تقى كامل.

تضم مجموعات بطولة كاس الامم الافريقية القادمة فى نسختها ال25 للسيدات لكرة اليد كل من :

المجموعة الاولى : منتخب انجولا - منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب الرأس الاخضر - منتخب الجزائر.

المجموعة الثانية : منتخب تونس - منتخب الكونغو - منتخب غينيا - منتخب المغرب - منتخب مصر الوطنى.

المجموعة الثالثة : منتخب الكاميرون - منتخب السنغال - منتتخب مدغشقر - منتخب كوت دى فوار.