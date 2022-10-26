شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يضع برنامجا تدريبيا خاص لـ صلاح محسن فى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا برنامج تدريبى خاص ومكثف لـ صلاح محسن مهاجم الفريق خصوصاً أن اللاعب ليس في كامل جاهزيته الفنية بعد انضمامه لـ سيراميكا في وقت متأخر من الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحاول أحمد سامى تجهيز صلاح محسن بشكل تدريجي من خلال جرعات تدريبية وعبر إشراكه في فترات خلال المباريات،لاسيما أنه يؤمن بقدارته الفنية والبدنية ويري أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل خلال الفترة الماضية.

وشدد سامى خلال جلسته مع صلاح محسن بضرورة بذل أقصى جهده في التدريبات من أجل استعادة مستواه المعهود مؤكداً له أنه من أفضل المهاجمين في الدوري حتى يقدم أفضل ما لديه ومن ثم العودة إلى المنتخب الوطنى مرة أخرى.

ودفع سامى بصلاح محسن بديلاً في الجولة الأولى أمام المصرى البوسعيدى وانتهت بفوز سيراميكا بثلاثية نظيفة ونغس الحال في الجولة الثانية من الدورى المصرى أمام الممتاز حيث شارك اللاعب بديلاً أمام الزمالك في اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.