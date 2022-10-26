شكرا لقرائتكم خبر عن إختبار طبى لـ"عبده يحيى" فى غزل المحلة لتحديد موقفه أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عبد يحيى مهاجم فريق غزل المحلة لإختبار طبى قبل انطلاق مران الفريق اليوم استعدادا للمشاركة في التدريبات وذلك عقب تعرض اللاعب لارتفاع في درجة الحرارة قبل مواجهة الإسماعيلى للاطمئنان عليه قبل مواجهة أسوان المقبلة.

وغاب عبده يحيى عن مواجهة فريق غزل المحلة و الإسماعيلى و التى تمكن الفريق المحلاوى من الفوز بها بنتيجة 2/1 بسبب مرضه.

ويعد عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة أحد أفضل العناصر الهجومية للفريق خلال السنوات الماضية وساهم بشكل كبير فى الفوز ببعض المباريات على مدار الموسم الماضى.

ويعود لاعبى فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية عصر اليوم عقب الراحة التي منحها اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للاعبين لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاسماعيلى و ذلك لتجنب الإرهاق و الإصابات للاعبين خلال المرحلة المقبلة .

وحصد فريق غزل المحلة أربع نقاط خلال أول جولتين في الدوري المصري بعد التعادل مع المقاولون العرب والفوز على الإسماعيلي.