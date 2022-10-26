شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الرماية: إسناد بطولة العالم لمصر حدث كبير.. وكنا على قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية عن بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف حسني أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية او تنظيم البطولات الكبرى.

وقال حازم حسني: تشرفت مصر باستضافة بطولة العالم التي تقام كل 4 سنوات، وإسناد الاتحاد الدولي هذه البطولة إلى مصر يعتبر حدث كبير للغاية، والحمد لله كنا قدر المسئولية وقدر كبير من التعاون مع جميع أجهزة الدولة لنجاح البطولة، وتواصلت اللجان المختصة مع الوفود المشاركين وأعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وتجهيزات ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وواصل: “حققنا أشياء كثيرة الفترة الماضية، منها حصول اللاعب عزمى محيلبة على المركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا، ويصبح أول متأهل من مصر لباريس 2024، وفي البطولة المقامة في مصر حصل رامي من الرماة على ميدالية فضية، وحصل فريق الناشئين على المركز السادس على مستوى العالم لأول مرة في تاريخ اللعبة بمصر

وأعرب رئيس الاتحاد المصرى للرماية أن تحقيق مصر هذه النتائج في وجود دول قوية مثل الصين والهند واليابان، وأيضًا لدينا مسابقات في المسدس السريع فأحد الرماة حاليًا سيتم تصنيفه عالميًا بعد المستوى الذي حققه في هذه البطولة.

الجدير بالذكر أن بطولة العالم بدأت اليوم بنهائيات ٣٠٠ متر بندقية ٣ اوضاع سيدات، ثم تليها نهائيات ٣٠٠ متر بندقية ٣ اوضاع مختلط، ثم تليها، ثم تليها تصفيات ٣٠٠ متر بندقية وضع راقد رجال، ثم تليها تصفيات ٣٠٠ متر بندقية وضع راقد سيدات، وأخيراً تصفيات ٣٠٠ متر بندقية ٣ أوضاع مختلط.