شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة الباسومى تهزم بطلة الهند فى دور الـ16 لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت حبيبة الباسومي لاعبة منتخب تنس الطاولة من الفوز على بطلة الهند أفيشا كارماكار في دور الـ16 ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تقام في صالة استاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وفازت حبيبة على بطلة الهند في دور الـ16 ضمن منافسات تحت 15 عاما بنتيجة 3-2 في مباراة قوية لتصل لربع نهائي البطولة.

وكانت قد حققت أفيشا كارماكار الميدالية الذهبية والمركز الأول بالأمس ضمن منافسات تحت 13 عاما للناشئات.

ومن المنتظر أن تواجه حبيبة الباسومي بطلة الهند بيرشا جويل في دور الثمانية في تمام الواحدة ظهرا.

يذكر أن اليوم هو اليوم الختامي لمنافسات الناشئات وستقام كافة المباريات لفعاليات تحت 11 و 15 و 19 سنة للآنسات.

الجدير بالذكر أن منافسات الأولاد ستنطلق يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجاري على أن تُعلن القرعة يوم غد الخميس.