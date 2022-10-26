الامارات | شاهد أسهل فرصة فوز تضيع في الموسم الجاري لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش لاعب فريق شاختار دونيتسك الأوكراني دانيلو سيكان وقتا عصيبا في الساعات التي تلت مباراة فريقه أمام سيلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا أمس، وذلك بسبب إضاعته فرصة هدف من ذهب، اعتبرت بأنها الأسوأ على الإطلاق في كل المباريات في الموسم الجاري. وكان شاختار في أمس الحاجة إلى الفوز للمنافسة على المركز الثاني في المجموعة السادسة، التي تضم المتصدر ريال مدريد، والوصيف لايبزيغ الألماني.

بيد أنه، حين كانت المباراة متعادلة بين الفريقين 1-1، دخل سيكا بديلا في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 72، وجد نفسه أمام المرمى الاسكتلندي الفارغ، وكل ما كان مطلوبا منه أن يسدد الكرة في الشباك، لكنه تردد بدون داع بعد أن وصلته تمريرة سهلة للغاية من زميله، فارتبك، ولم يعرف كيف يتعامل مع الكرة فسددها برعونة بجوار القائم، ليتنفس الاسكتلنديون الصعداء، وتضيع فرصة ذهبية على شاختار للتقدم في النتيجة. خاصة وأن هذه الفرصة لو سجلت لكانت ستضع شاختار على قدم المساواة في النقاط مع لايبزيغ الألماني، وبالتالي، سيكون في حاجة فقط إلى نقطة من لقائه الاخير في ختام دور المجموعات أمام لايبزيغ لضمان التأهل إلى دور الـ16.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن سيكا تعرض لحملة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخرى غاضبة عليه بشدة من أنصار فريقه، كونه أضاع فرصة لم يتصور أحد أن يضيعها لاعب في كرة قدم للمحترفين، وامام شباك فارغة. واتفقت غالبية وسائل الإعلام والمراسلين خلال تلك المباراة على أنها "أسهل وأغرب فرصة ضائعة في الموسم الجاري، كما أنه أسوأ تعامل من لاعب مع كرة مواتية للتسجيل".