الزمالك والزيّ الأزرق.. ما حقيقة خطاب الأهلي بشان مباراة السوبر المصري؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب النادي الأهلي ارتداء الزمالك زيّ معين خلال مباراة السوبر المصري.

وخلال الساعات الأخيرة، انتشر خطاب مزيف من الأهلي، يفيد بطلبه عدم ارتداء الزمالك الزي الأزرق، خلال لقاء السوبر.

وقال عامر، في تصريحات عبر فضائية "إم بي سي"،: "الأهلي لم يرسل أي خطابات لاتحاد الكرة أو رابطة الأندية تفيد بارتداء الزمالك زي معين في كأس السوبر".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة: "الاجتماع الفني قبل المباراة سيتم تحديد خلاله ألوان القمصان، والزمالك في هذه المباراة هو صاحب الأرض، وبالتالي هو من سيرتدي زيه الأساسي".

وعن سبب تأجيل مباراة بيراميدز مع الزمالك، قال عامر حسين: "وجود مباراة لبيراميدز في الكونفدرالية في نفس التوقيت يوم 2 نوفمبر، والعودة يوم 9، لذا استغلينا هذا ووضعنا مباراة الزمالك وإنبي في ذلك التوقيت".

وواصل: "الزمالك أرسل تظلم لرابطة الأندية ضد عقوبة فيريرا، ولم يتم النظر به حتى الآن، والعقوبة مالية فقط، ولا توجد أي إيقافات على المدرب البرتغالي".