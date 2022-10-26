شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة لحل أزمة حسام عاشور فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى مسئولو الاتحاد السكندرى محاولات مكثفة مع حسام عاشور من أجل الوصول لحل للأزمة خلال الأيام المقبلة، واتفق الطرفان على عق جلسة سيتم تحديدها قريبًا تجمع بين محمد مصليحي رئيس النادى واللاعب من أجل الوصول إلى حل لهذه الأزمة نهائيًا.

ورحب مصيلحى بمبادرة الصلح مع حسام عاشور خصوصاً أنه يؤمن بسوء التفاهم الذى حدث بينهما بعد شكوى اللاعب للنادى في اتحاد الكرة ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اسدال الستار نهائياً على الأزمة وتسوية مستحقات اللاعب.

من ناحية أخرى فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على "دلفى" الذى يلعب في دورى الدرجة الرابعة بهدف نظيف سجله محمد الصباحى، في إطار استعدادات زعيم الثغر لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وخاض الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للاتحاد السكندرى مباراة "دلفى" بالبدلاء لتجهيزهم للفترة المقبلة وتوصيل رسالة لهم بعدم وجود فرق بين الأساسي والبديل، وأن الجميع سيحصل على فرصته شرط بذل مجهود مضاعف في التدريبات.

ومنح الصربى زوران اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس على أن يعود سيد البلد للتدريبات الجماعية غداً الخميس ليستكمل استعداداته لمباراة طلائع الجيش بالجولة الثالثة، حيث يأمل "الخواجة" في حصد الثلاث نقاط واستكمال مسيرة الانتصارات التي بدأت بأسوان ثم الداخلية.