شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على ركلات الترجيح فى الإمارات بفرمان كولر قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على تخصيص جانب من مران المارد الأحمر في الامارات للتدريب على ركلات الترجيح تحسباً للجوء لها في مباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الجمعة القادمة على لقب كأس السوبر المصرى.

ويعكف كولر على دراسة مباريات الزمالك المحلية والأفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالسوبر المصرى.

ويسعى كولر لقيادة الاهلى للتتويج بالسوبر لتكون أول الألقاب التي يحققها الفريق الأحمر تحت قيادته الفنية واستغلال البداية الجيدة التى قدمها الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري.

وفاز الأهلي على أسوان بهدف نظيف في ثاني جولات الدوري ليصل إلى النقطة السادسة في المركز الثاني بجدول الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.