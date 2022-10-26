اخبار الرياضه

سارة الحاكم تهزم بطلة ألمانيا ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة وتتأهل لملاقاة هنا جودة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الحاكم تهزم بطلة ألمانيا ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة وتتأهل لملاقاة هنا جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت البطلة المصرية سارة الحاكم في التأهل لربع نهائي منافسات تحت 19 عاما بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والمقامة في صالة ستاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

 

وتمكنت سارة الحاكم من تحقيق الفوز على بطلة ألمانيا جوزيفينا نيومان بنتيجة 3-1 لتصل لربع النهائي وتواجه البطلة المصرية هنا جودة.

 

وكانت بطلة ألمانيا جوزيفينا نيومان قد نجحت في حصد المركز الثاني بالأمس ببطولة مصر الدولية لمنافسات تحت 17 عاما.

 

يذكر أن اليوم هو اليوم الختامي لمنافسات الناشئات وستقام كافة المباريات لفعاليات تحت 11 و 15 و 19 سنة للآنسات.

 

الجدير بالذكر أن منافسات الأولاد ستنطلق يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجاري على أن تُعلن القرعة يوم غد الخميس.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا