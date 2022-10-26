شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الحاكم تهزم بطلة ألمانيا ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة وتتأهل لملاقاة هنا جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت البطلة المصرية سارة الحاكم في التأهل لربع نهائي منافسات تحت 19 عاما بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والمقامة في صالة ستاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وتمكنت سارة الحاكم من تحقيق الفوز على بطلة ألمانيا جوزيفينا نيومان بنتيجة 3-1 لتصل لربع النهائي وتواجه البطلة المصرية هنا جودة.

وكانت بطلة ألمانيا جوزيفينا نيومان قد نجحت في حصد المركز الثاني بالأمس ببطولة مصر الدولية لمنافسات تحت 17 عاما.

يذكر أن اليوم هو اليوم الختامي لمنافسات الناشئات وستقام كافة المباريات لفعاليات تحت 11 و 15 و 19 سنة للآنسات.

الجدير بالذكر أن منافسات الأولاد ستنطلق يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر الجاري على أن تُعلن القرعة يوم غد الخميس.