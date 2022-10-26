شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس تأمين وسط الزمالك بروقا وعاشور فى مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، العودة للاعتماد علي ثنائية محمد أشرف روقا وإمام عاشور في وسط الملعب خلال مواجهة الأهلي بمباراة السوبر التي ستقام يوم الجمعة المقبل في الإمارات. ويرغب فيريرا في تأمين وسط ملعب الزمالك بالثنائي إمام عاشور وروقا خاصة وان اللاعبان أصبح بينهم نوع من التفاهم ويجيدان الجوانب الدفاعية والهجومية، مع الإبقاء علي زكريا الوردي علي مقاعد البدلاء.

,يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على ستاد طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية استعدادا للقاء الأهلي في السوبر المحلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى الإمارات عصر الأمس استعدادا لخوض لقاء السوبر المحلي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.