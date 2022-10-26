شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل منشطات للمشاركين فى بطولة أفريقيا لرفع الاثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية والتصنيف باللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الاثقال البارالمبي التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 حتى 30 أكتوبر الجاري بصالة حسن مصطفي بأكتوبر وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة حسام مصطفى، عن التنسيق مع هانم الأمير المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لإجراء تحاليل وسحب عينات من اللاعبين المشاركين فى البطولة.

وقال سالم فى تصريحات صحفية أنه من المقرر إجراء التحاليل وسحب العينات بنسبة 30% من اللاعبين المشاركين "ثلث اللاعبين المشاركين في البطولة".

ومن المقرر أن يشارك في البطولة 164 لاعبا ولاعبة يمثلون 23 دولة من مختلف دول العالم بالإضافة الي 78 مدربا وإداري.

وتشارك مصر بعدد 44 لاعبا ولاعبة في 10 اوزان مختلفة للرجال و10 للسيدات.

وتسعي اللجنة لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في هذه البطولة لدورة باريس البارالمبية 2024 ، واعتماد نواة المنتخب القومي لدورة لوس أنجلوس 2028.

وهذه البطولة تأتي في إطار تنظيم اللجنة للبطولات الدولية بعد توقف دام 12 عاما.